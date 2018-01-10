ФГВФЛ в течение первой недели нового года продал активы 26 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение первой недели нового года продал активы 26 неплатежеспособных банков на общую сумму 273,07 млн грн, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, из этой суммы на 263,43 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 9,2 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,29 млн получено от продажи других активов (картин, монет и т.п.) и 0,15 млн грн - в результате непосредственной продажи имущества банков.