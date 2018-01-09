Экономика

19:52 09.01.2018

ГФС во Львовской области предупреждает о возможном блокировании дорог к пунктам пропуска на границе с Польшей

Главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области предупреждает о возможном блокировании с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.

"По предварительной информации, распространенной в СМИ и соцсетях, 10 января текущего года запланировано блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через госграницу Украины, в частности, "Рава-Русская – Гребенне", "Краковец – Корчова" и "Шегини – Медыка", - сообщила пресс-служба ГУ ГФС во Львовской области.

В сообщении указано, что цель таких акций состоит в том, чтобы привлечь внимание к вступившим в силу с 1 января текущего года изменениям в налогообложении товаров, которые граждане Украины перемещают через границу.

В связи с этим руководство Львовской таможни просит граждан, планирующих поездки за границу, принять такую возможность во внимание и следить за информацией на странице ГУ ГФС во Львовской области в соцсети и на сайте.

В ГФС также напомнили инициаторам акции, что блокирование автодорог является незаконным. Поэтому руководство таможни просит граждан воздержаться от неправомерных действий и проводить акции протеста в другой форме, не нарушая законов Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до EUR150, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR500 (в аэропортах – до EUR1000) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

РПР считает возможной эффективную работу системы выявления рисковых операций без ущерба для реального бизнеса

Украина в 2017г стала нетто-импортером сыров

ГФС отчиталась о перечислении 12 млрд грн на строительство и реконструкцию дорог в 2017 году

Фискальные поступления в сводный бюджет Украины в 2017г возросли почти на 27%

Закон обязывает ГФС обнародовать размер и дату установления ставок местных налогов и сборов до 15 июля

ГФС сократила реестр крупнейших налогоплательщиков на 1,2 тыс.

ГФС прогнозирует по итогам 2017г рост поступлений в общий фонд госбюджета на 18% к 2016г

Крупные налогоплательщики в 2017г увеличили уплату налогов

ГФС заявила об отмене судом решения о блокировке закупки сканеров для таможни и начале нового тендера

Глава ГФС допускает полное погашение 14 млрд грн долга по переплате налога на прибыль в 2018 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело о земельных махинациях мэра Бучи в Киевской области передано в суд – Сарган

Грузия изменила порядок расчета официального курса лари для его сближения с рыночным курсом

Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля - банкиры

Гривня на межбанке во вторник снизилась до 28,26 грн/$1

Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7% – Госстат

Украина в 2017г снизила добычу угля на 14,6%

Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 16 лет - эксперты

"М.С.Л." заявляет о подготовке вооруженной провокации против компании

Украина в 2017г снизила добычу угля на 14,6%

Нефть торгуется около максимума почти за 3 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА