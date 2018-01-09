"М.С.Л." заявляет о подготовке вооруженной провокации против компании

Президент украинского оператора государственных лотерей "М.С.Л." Георгий Ложенко опасается, что конкуренты компании могут устроить против нее провокацию с использованием оружия.

Об этом Ложенко заявил в интервью изданию "Цензор.НЕТ", отметив, что с целью дискредитации компании ее конкуренты используют представителей одной из патриотических организаций

"Помимо государственной машины против нас решили задействовать "титушек" Что меня больше всего убивает, это то, что наняли ребят из одной из патриотических организаций. Понятно, что ее руководство знает, за что работает. Но вот молодые ребята, которых используют в акциях против нас – вряд ли. Похоже, им просто запудрили мозги и разыгрывают перед ними "российскую карту" – мол, вот они, враги", - рассказал президент лотерейной компании.

По словам Ложенко, за последнее время "титушки" уже разгромили несколько точек распространения лотерей, однако, по его данным, в этот раз готовится кое-что более резонансное.

"Я больше всего опасаюсь, что ситуация может выйти далеко за рамки обычных акций протеста. Буквально на днях я узнал, что со стороны наших конкурентов готовится кое-что похлеще. Планируется, что будет очередная акция протеста, во время которой наша охрана, якобы, применит оружие против протестующих (что, конечно же, абсурд, нет у наших охранников оружия). Конечно, не хочется верить, что деньги настолько затмили людям мозги, но после всего прочего – я уже могу представить все что угодно", - подчеркнул президент "М.С.Л.".