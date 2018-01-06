Экономика

12:44 06.01.2018

Порошенко: Украина ищет нестандартные и либеральные решения для улучшения инвестклимата и ускорения роста экономики

Порошенко: Украина ищет нестандартные и либеральные решения для улучшения инвестклимата и ускорения роста экономики

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что в стране остановлена тенденция падения экономики, но нынешние темпы ее развития недостаточны для стабильности и улучшения уровня жизни.

"Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения (экономики), вызванного войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны РФ. Но оснований для фейерверка нет. Такие темпы - категорически неудовлетворительные для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Именно поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест", - написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

В качестве примера П.Порошенко привел свое предложение вместо налога на прибыль предприятий ввести налог на выведенный капитал. По его убеждению, это высвободит средства на развитие бизнеса, так как налогообложение коснется только той части прибыли, которая не направлена на расширение или создание производств. "Надеюсь, что это новшество запустим с 1 января 2019 года. А пока внедрим рассрочку на уплату НДС на импортное оборудование для расширения и модернизации производства", - добавил президент.

П.Порошенко обещает, что в 2018 году Украина продолжит уверенно развиваться, в страну придут "серьезные инвесторы".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко подписал закон о смене подхода к ЧАО и ПАО и введении агентов по раскрытию информации

Порошенко подписал госбюджет-2018 и изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы

Порошенко уверен в завершении реконструкции дороги Одесса-Рени в 2018 году

Украина готова закупать российский газ дешево и честно - Порошенко

Президент подписал закон о присоединении Украины к IRENA

Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ и восстановил кворум на три месяца

Порошенко подписал закон о комплектации им НКРЭКУ

Китай выступает защитником экономической глобализации

Еврокомиссия представила "дорожную карту" углубления экономического и валютного союза в рамках ЕС

Порошенко одобрил новую редакцию закона "О жилищно-коммунальных услугах"

ПОСЛЕДНЕЕ

Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда

Украинцы не станут меньше ездить в Египет из-за продления ЧП в этой стране - эксперты

Международные резервы Украины в 2017г возросли на 21%

Киевские власти могут переехать с Крещатика

Продажи б/у легковых авто в Украине в 2017г выросли в 3,3 раза

Около 86% посевов озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии

Британские парламентарии предложили ввести налог на одноразовые стаканы для кофе

Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель

"Якобс Дау Эгбертс Украина" выплатит 127 млн грн дивидендов

Гривня на межбанке в пятницу снизилась до 28,195 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА