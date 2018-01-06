Порошенко: Украина ищет нестандартные и либеральные решения для улучшения инвестклимата и ускорения роста экономики

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что в стране остановлена тенденция падения экономики, но нынешние темпы ее развития недостаточны для стабильности и улучшения уровня жизни.

"Хорошая новость в том, что сломана многолетняя тенденция падения (экономики), вызванного войной, потерей значительной части индустриального потенциала, экономической агрессией со стороны РФ. Но оснований для фейерверка нет. Такие темпы - категорически неудовлетворительные для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Именно поэтому и ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест", - написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

В качестве примера П.Порошенко привел свое предложение вместо налога на прибыль предприятий ввести налог на выведенный капитал. По его убеждению, это высвободит средства на развитие бизнеса, так как налогообложение коснется только той части прибыли, которая не направлена на расширение или создание производств. "Надеюсь, что это новшество запустим с 1 января 2019 года. А пока внедрим рассрочку на уплату НДС на импортное оборудование для расширения и модернизации производства", - добавил президент.

П.Порошенко обещает, что в 2018 году Украина продолжит уверенно развиваться, в страну придут "серьезные инвесторы".