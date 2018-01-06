Компания Ахметова собирается обжаловать решение Кипрского суда

В группе СКМ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, заявили о том, что обжалуют решение Кипрского суда о замораживании активов на сумму 820 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении СКМ, передает "Радио Свобода".

"Компания группы СКМ опосредованно приобрела акции "Укртелекома" в Raga Establishment Limited (тогда называлась EPIC Telecom Invest Limited) в 2013 году, через 2 года после приватизации "Укртелекома". В настоящее время мы действительно получили информацию о предыдущем определении суда на Кипре относительно некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с этим определением, и оно будет нами обжаловано", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что "группа СКМ ни прямо, ни косвенно не принимала участия в приватизации "Укртелекома" в 2011 году". Напомним, ранее сообщалось, что окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома".

Соответствующее решение суд принял 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко. Копия решения была предоставлена изданию Raga Establishment, истцом. Ахметов, по подсчетам журнала Forbes прошлого года, имеет состояние в размере 4,6 миллиарда долларов, и владеет активами, которые охватывают угольную и стальную промышленность, энергетику и телекоммуникации, а также футбольный клуб Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер".