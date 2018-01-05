Киевские власти могут переехать с Крещатика

Киевские горсовет и горгосадминистрация (КГГА) и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика, 36 и других занимаемых ими помещений в центре столицы в бизнес-центр (БЦ) из двух 27-этажных башен класса "А" на пересечении пр.Победы и Воздухофлотского пр., о таком проекте достройки БЦ сообщил гендиректор Киевского инвестиционного агентства (КИА) Олег Мистюк.

"Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике - ИФ) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса", - пояснил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, перевод только 26 департаментов КГГА из центра города позволит продать, реконструировать или сдать в аренду порядка 160 тыс. кв. м муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева.

"Сейчас владельцем (недостроенного БЦ) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком… Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям относительно финансирования достройки здания. Нам не хватает только решения Киевсовета, которое позволит подписать контракт на $370 млн", – отметил О.Мистюк.

Он добавил, что получено предварительное согласие Министерства финансов закладывать в бюджет министерств соответствующую статью, позволяющую им арендовать офисы там, где они сочтут нужным. "Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашем новом здании. Уже есть предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы сидеть в бизнес-центре класса "А" и эффективно взаимодействовать между собой", – сказал гендиректор КИА.

О.Мистюк сообщил, что общая площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная - 179 тыс. кв. м, тогда как потребности муниципалитета оцениваются в 40 тыс. кв. м. По его словам, некоторые из министерств уже выразили желание работать в бизнес-центре вне центра столицы.

"Город является одним из лучших заемщиков, Укрэксимбанк очень заинтересован в таком сценарии решения проблемы недостроя: ведь город не только подберет под себя объект, но и решит вопрос с наполняемостью", – отметил гендиректор КИА.

По его оценкам, в целом город владеет около 10,5 млн кв. м недвижимости, из которых значительная часть – социальные объекты (больницы, школы, садики), однако около 1-2 млн кв. м потенциально могут быть освобождены.

Как сообщалось, в мае 2012 года попавшая в сложное финансовое положение KDD Group заключила соглашение о продаже американской Cimbrorum Holdings LLC за $202,4 млн проекта офисно-гостиничного комплекса Sky Towers в центре Киева и жилого комплекса "Зазимье". Из этой суммы KDD получит денежными средствами $12 млн, тогда как остальную сумму составляли обязательства, в том числе в $168,4 млн государственному Укрэксимбанку (Киев). Тогда же банк увеличил кредитную линию для достройки Sky Towers до $193 млн, а заемщиком выступало ООО "Агенция офисного строительства".

Согласно госреестру, ее бенефициаром является австралиец Дэвид Израэл. Строительство его велось вплоть до 2015 года, однако достигло 27 этажей при проектных 47, после чего было остановлено.

На конец 2016 года в балансе ООО объем незавершенного строительства оценивался в 2,34 млрд грн, а всего основные средства – в 4,42 млрд грн.

Полностью интервью с О.Мистюком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua