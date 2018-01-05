Продажи б/у легковых авто в Украине в 2017г выросли в 3,3 раза

Первичный рынок подержанных легковых автомобилей в Украине в 2017 году вырос в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом - до 56,744 тыс. ед., сообщает ассоциация "Укравтопром".

По ее данным, наибольшим спросом в минувшем году пользовались автомобили европейского происхождения, лидером которых стал Renault, возглавляя рейтинг семь месяцев года. По итогам года продано 10,451 тыс. авто этой марки, большинство которых пришлось на модель Megane (7,816 ед.).

На второй строке годового рейтинга автомобили Volkswagen – шестикратного лидера за 2017 год. Всего зарегистрировано 10,068 тыс. авто этой немецкой марки, самой популярной моделью которой стал Passat (4,688 тыс. ед.).

Автомобили Skoda, на протяжении года стабильно удерживающие третье место, зарегистрированы в количестве 6,768 тыс. ед., а бестселлером стала Octavia (3,638 тыс. ед.).

Четвертая позиция весь год была занята маркой Opel, в итоге зарегистрировано 4,494 б/у авто, а наиболее покупаемой стала Opel Astra (1902 ед.).

Марка Nissan, несмотря на ослабление позиций к концу года (в ноябре и декабре – седьмое место), в результате смогла удержаться в пятерке лидеров с показателем 2,924 тыс. авто. Большинство зарегистрированных б/у "Нисанов" – электромобиль Leaf (2008 ед.).

Ассоциация информирует, что в декабре на учете было поставлено 6,435 тыс. подержанных авто, что составило 41% общего количества первичных регистраций, а по итогам всего года соотношение новых и подержанных легковых автомобилей на первичном рынке также составило 59% на 41% соответственно.

По данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, подержанных легковых авто в Украине продано 59,026 тыс. ед., что почти втрое больше, чем годом ранее.

В то же время, информируют эксперты, на рынке внутренних перепродаж подержанных авто зафиксирована стагнация, а во многих сегментах даже спад.

"Таким образом, весь рост рынка пришелся фактически только на "свежий" импорт подержанного автотранспорта", - констатируют в AUTO-Consulting

Эксперты также зафиксировали похожие тенденции и в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV), где импорт подержанных авто за год вырос на 30% до 26, 241 тыс. ед., а число перепродаж сократилось на 4%.

Общее количество импортированных подержанных авто за 2017 год составило 85,267 тыс. ед. против 39 тыс. годом ранее.

"В 2017 году впервые за многие годы зафиксирована ситуация, когда импорт подержанного автотранспорта (легковые + LCV полной массой до 3,5 т) практически догнал показатель рынка новых авто. Для сравнения, продажи за 2017 год новых легковых авто составили 80,271 тыс. шт., а реализация авто LCV-сегмента – 7,363 тыс. шт., т.е. суммарно их продано 87,634 тыс. шт.", - отмечают эксперты.

Кроме того, отмечают они, большой поток подержанного импорта начал вызывать сложности с реализацией автомобилей на внутреннем рынке. В частности, у целого ряда марок импорт "свежих" б/у авто уже преобладает над продажами бренда из существующего парка авто в Украине.

"Если проанализировать объемы и модельный ряд сделок с подержанными авто за последний год, то поставки "свежего" подержанного импорта значительно тормозят перепродажу аналогичных авто, а порой делают ее невозможной без значительного снижения цены", - констатируют в AUTO-Consulting.

При этом ЗАЗ/Daewoo Lanos уже утратил позицию самого продаваемого авто на вторичном рынке в Украине и по итогам 2017 года сместился на второе место. А самым продаваемым стал VW Passat, при этом том 4,899 тыс. таких авто импортировано, а 9,683 тыс. реализовано из существующего автопарка.

Как сообщалось, в Украине с августа 2016 года действует закон, позволяющий физлицам ввозить один подержанный автомобиль в год по значительно сниженным ставкам акцизного налога.