Экономика

19:42 03.01.2018

История с турбинами Siemens в Крыму стала уроком для международных компаний

История с турбинами Siemens в Крыму стала уроком для международных компаний

Украина найдет рычаги влияния на международные компании, которые допускают в своей деятельности принадлежность Крыма к России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму – ИФ) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

Он подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы мошенничество России, как в случае с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым, больше не повторилось.

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