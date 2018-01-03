Экономика

16:56 03.01.2018

"Нафтогаз" ввел в правление "Укртрансгаза" экс-директора "Смарт-Холдинга"

"Нафтогаз" ввел в правление "Укртрансгаза" экс-директора "Смарт-Холдинга"

 НАК "Нафтогаз Украины" ввел в правление ПАО "Укртрансгаз" Кана Хюнчана, который с июля 2017 года работает директором по операционной деятельности УТГ.

Согласно сообщению УТГ в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принято 29 декабря 2017 года собранием акционеров компании, единственным акционером которого является НАК.

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К.Хюнчан с октября 2010-го по август 2014 года работал в ЧАО "Смарт-Холдинг", где возглавлял департамент по специальным проектам, был директором по стратегии и новым направлениям бизнеса.

Таким образом, на сегодня в правление УТГ входят Мирослав Химко (врио президента компании), Сергей Алексеенко, Татьяна Федорова, а также Андрей Хоменко, вошедший в правление в декабре-2017.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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