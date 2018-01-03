Экономика

16:11 03.01.2018

Украина в 2017г снизила потребление газа без ПТР на 6,3%

Украина в 2017г снизила потребление газа без ПТР на 6,3%

 Украина в 2017 году снизила потребление природного газа (без учета производственно-технологических расходов "Укртрансгаза", облгазов и добывающих компаний) на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 28,4 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

В компании напоминают, что потребление без ПТР в 2016 году составило 30,3 млрд куб. м, в 2015-м – 31,4 млрд куб. м, в 2014-м – 39,7 млрд куб. м.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В то же время УТГ в 2017 году увеличил использование природного газа для собственных нужд до 2,2 млрд куб. м с 1,7 млрд куб. м – в 2016-м в связи с ростом объемов газотранспортной работы.

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Нафтогаз" ввел в правление "Укртрансгаза" экс-директора "Смарт-Холдинга"

СБУ предоставила поляку Станчаку необходимые разрешения для работы главой "Укртрансгаза"

Украина за два месяца отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 11,7%

Поставки газа со стороны Словакии в Украину не сократились из-за ареста газа по спору с IUGAS

Поставки газа со стороны Словакии в Украину не сократились из-за ареста газа по спору с IUGAS

"Укртрансгаз" передал филиалу "Оператор ГТС" активы на 250 млрд грн

"Нафтогаз Украины" не нашел подтверждений информации Paradise Papers о выводе средств в оффшор

"Нафтогаз" поставит "Укртрансгазу" 1,6 млрд куб. м газа для производственных нужд за 14,6 млрд грн

Экс-руководитель предприятий Григоришина будет отвечать в "Укртрансгазе" за закупки и капстроительство

"Укрнафтобуриння" намерено участвовать в тендерах "Укртрансгаза" на закупку газа для производственных нужд

ПОСЛЕДНЕЕ

История с турбинами Siemens в Крыму стала уроком для международных компаний

Dragon Capital покупает ТРЦ Victoria Gardens во Львове и БЦ ECO Tower в Запорожье

Нефть дорожает на ожиданиях снижения запасов в США, Brent вновь выше $67 за баррель

Закон обязывает ГФС обнародовать размер и дату установления ставок местных налогов и сборов до 15 июля

"Укрэнерго" и "Молдэлектрика" согласовали планы синхронизации энергосистем с ENTSO-E

Dominion Energy покупает Scana за $7,9 млрд

Порошенко подписал закон о смене подхода к ЧАО и ПАО и введении агентов по раскрытию информации

Претензии миноритариев "Укрнафты" к Украине в Стокгольме возросли до $5,4 млрд

Лидер авторынка Украины Toyota в 2017г нарастила продажи на 26%

Новый дизайн акцизных марок для сигарилл в Украине будет применяться с июля 2018г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА