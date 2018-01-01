Экономика

14:35 01.01.2018

Фонд энергоэффективности начал работу в Украине – Кабмин

В Украине начинает работу Фонд энергоэффективности, который станет новым и эффективным инструментом реализации проектов энергомодернизации государства, как на уровне домохозяйств, так и на уровне юридических лиц, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины в понедельник.

Как ожидается, фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, внедрения эффективных систем мониторинга и управления, установления эффективных отопительных и охладительных систем и оборудования, а также замены имеющихся систем и оборудования на более эффективные. Формой предоставления средств станет частичное возмещение стоимости мероприятий по энергоэффективности физическим и юридическим лицам.

"Мы выделяем в целом 2 млрд грн (на программы энергоэффективности - ИФ), из которых 400 млн грн - это "теплые кредиты", а 1,6 млрд грн - это масштабные проекты энергомодернизации", - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, кроме бюджетных ассигнований, также ожидается поступление средств "от наших европейских партнеров". "Есть решение о выделении 100 млн евро - это приблизительно 3 млрд грн. Этот транш будет разделен на несколько периодов", - рассказал глава правительства.

В.Гройсман заявляет, что все проекты энергомодернизации будут реализованы одновременно с программами ввода эффективного потребления ресурсов, а также существенного увеличения добычи собственного газа.

По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности ежегодная экономия газа за счет эффективного использования топлива будет составлять не менее 1,5 млрд куб и, при этом запуск новых производств на основе новейших технологий позволит создать дополнительно около 75 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 8 июня 2017 года приняла закон "О Фонде энергоэффективности", а 20 июля президент Украины Петр Порошенко подписал его. 20 декабря Кабинет министров Украины создал государственное предприятие "Фонд энергоэффективности".

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявлял ранее, что вышеуказанный закон даст возможность украинским домохозяйствам, при реализации мер по термомодернизации, экономить до 50% потребления энергоресурсов, а работа Фонда поможет сократить потери газа в системе теплоснабжения и жилом секторе страны, которые ежегодно составляют 2,4 млрд куб. м и 9 млрд куб. м соответственно, а также за 5-8 лет запустить рынок услуг в сфере энергоэффективности объемом около EUR30 млрд, главным участником которого станет малый и средний бизнес. Саму же работу Фонда планируется направить на взаимодействие с собственниками частных и многоквартирных жилых домов с целью повышения класса энергоэффективности таких зданий и компенсации затрат на выполнение соответствующих работ.

Максимальный размер компенсации для организации совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) будет составлять 50% потраченных средств в случае, если энергоэффективность здания в результате проекта повысится до класса "А" по международным стандартам.

По словам Г.Зубко, контролироваться Фонд будет независимым наблюдательным советом, включающим представителей Международной финансовой корпорации (IFC), которая будет технически поддерживать работу Фонда, других международных партнеров и украинского правительства. В то же время технический офис Фонда будет заниматься разработкой типовых проектов энергомодернизации домов и финансовых инструментов для их реализации.

22 июня вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил, что Европейский Союз выделит Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности, как только украинский парламент завершит формирование законодательного поля для работы Фонда. "Если Украина достигнет уровня энергоэффективности, который есть у Польши, то будет экономить больше энергии, чем в год потребляет Испания", - отметил он.

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