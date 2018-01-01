S7 запланировала 12 "морских стартов" до 2023 года

Группа S7 планирует до 2023 года осуществить 12 запусков с "Морского старта".

Как следует из сообщения на сайте S7 Space, первый запуск будет осуществлен на год позже запланированного - в декабре 2019 года.

Затем количество пусков будет возрастать. В 2020 году запланированы три пуска - в апреле, июле и декабре. В 2021 и 2022 по четыре пуска в марте, июне, сентябре и декабре.

Консорциум Sea Launch по коммерческим запускам спутников с морского космодрома в Тихом океане был создан в 1995 году. На первом этапе его акционерами выступили американская Boeing (40%), российская РКК "Энергия" (25%), украинские ГКБ "Южное" и ГП "Южмаш" (вместе 15%), а также англо-норвежская Кvaerner Group (20%).

После реорганизации в 2010 году 95% акций компании владела Energia Overseas Limited (EOL) - "внучка" РКК "Энергия" (РФ), 3% - американской Boeing, 2% - норвежской Aker Solutions.

С 1995 года по май 2014 года по программе Sea Launch выполнено 36 пусков РН "Зенит-3SL", в том числе 33 успешных. В августе 2014 года Sea Launch объявил о приостановке запусков в рамках программы по снижению расходов во избежание ожидаемого дефицита пусковой программы и о возобновлении пусков в середине 2015-2016 годов.

В сентябре 2016 года Sea Launch SA и российская S7 Group объявили о достигнутой договоренности о покупке активов Sea Launch. Закрытие сделки планировалось на 2017 год, после получения одобрения Директората по контролю оборонной торговли (DDTC) и Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).

По планам S7, озвученным осенью 2016 года, вывести комплекс из консервации и начать пусковую деятельность планируется через 18 месяцев после одобрения сделки - ориентировочно в конце 2018 года. Планировалось, что без вложений в модернизацию плавучего космодрома "Морской старт" компания сможет осуществить до 70 пусков в течение 15 лет.