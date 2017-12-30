Ривненская АЭС вывела блок №1 в планово-предупредительный ремонт

Ривненская атомная электростанция (АЭС) вывела блок №1 в средний планово-предупредительный ремонт расчетной продолжительностью 39 суток, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"30 декабря 2017 года в 0:07 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 39 календарных суток. Сейчас на энергоблоке проводятся операции по Программе останова", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой в субботу утром.

Также энергетики проинформировали, что по состоянию на 8.00 30 декабря в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ривненской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1425 МВт.

"На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается 23-и сутки планово-предупредительный ремонт. Все работы выполняются в соответствии с графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", отмечено в сообщении.

Как сообщалось, Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.