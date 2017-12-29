Экономика

16:32 29.12.2017

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 8,8%

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 8,8%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2017 года увеличилась на 8,8% по сравнению с октябрем и составила 27,1 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным Госстата, в целом в ноябре 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в ноябре-2017 зафиксирован в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (112%) и Винницкой (110,2%) областях, другие области оплатили от 48% до 95% жилкомуслуг.

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Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в ноябре-2017 выросли по сравнению с октябрем на 58% – до 1270 грн.

Согласно данным Госстата, в январе-ноябре 2017 года с населением заключено 84,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 394,6 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд грн, или 82,8% начисленных за этот период сумм, что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).

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