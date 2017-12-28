Минэнергоугля объявило о начале консультаций с потенциальными партнерами в управлении ГТС Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины официально пригласило потенциальных партеров по управлению газотранспортной системой (ГТС) страны к предварительным консультациям.

Согласно сообщению министерства, приглашения отправлены в посольство США, а также представительство ЕС в Украине, с просьбой распространить эту информацию среди 25 стран ЕС.

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"Целью переговоров является, в частности, обсуждение возможных условий, в том числе будущего конкурса, для привлечения партнера или партнеров ГТС в ПАО "Магистральные газопроводы Украины", - указано в сообщении.

Информационные материалы и предложения потенциальных партнеров для проведения консультаций предложено присылать до 1 февраля 2018 года.

Ожидается, в частности, информация; о соответствии потенциального партнера статье 21 закона Украины "О рынке природного газа"; описание корпоративной структуры с указанием конечных бенефициаров; экономические и финансовые показатели; квалификация и опыт работы в транспортировке; технические характеристики ГТС потенциальных партнеров; ожидаемые условия участия в конкурсе; модель возможного совместного управления.

После обработки полученных материалов, с каждым потенциальным партнером ГТС будут проведены устные консультации.

"Предварительные консультации, в том числе обмен информацией, не являются юридически обязывающими для сторон, и направлены исключительно для формирования рекомендаций относительно будущих условий соответствующего конкурса", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось со ссылкой на мнение главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $3 млрд.

А.Коболев считает возможным подписание договора по управлению ГТС Украины с зарубежными партнерами в третьем квартале 2018 года.

Помимо Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/ GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС Украины также проявлен "немецкой группой".

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.