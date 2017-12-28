Возобновление регулярного авиасообщения РФ и Египта может привести к незначительному росту цен на туры из Украины

Возобновление регулярного авиасообщения между РФ и Египта на маршруте Москва-Каир с 1 февраля 2018 года может привести к незначительному росту цен на туры в Египет из Украины, считает заместитель директора по продукту и операционной деятельности TUI Ukraine Александр Шумицкий.

"Само решение о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром с 1 февраля никак не повлияет на турпоток в Египет. По факту возобновления полетной программы, мы сможем предварительно оценить ситуацию. Опираясь на опыт туристических взаимоотношений между Турцией и Россией в 2016 году, прогнозируем незначительное повышение цен на туры", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, А.Шумицкий прогнозирует, что возобновление турпотока в Египет из России может также привести к "заметному улучшению качества обслуживания на курортах".

"Это уровень сервиса в отелях, развитие инфраструктуры и другие положительные изменения в стране", - сказал он.

По мнению эксперта, "рост цен на туры скажется на продуктовой линейке для украинских туристов, которая, очевидно, сдвинется".

"Отели "пять звезд" станут дороже, поэтому возникнет спрос на отели "четыре звезды", - сказал он.

При этом А.Шумицкий отметил, что туроператоры ожидают "интересных предложений от отелей, которые, прогнозируемо, будут конкурировать между собой для привлечения большего количества клиентов".

"Египет – одно из самых популярных круглогодичных направлений для украинцев. Как туроператор, мы будем продолжать активно сотрудничать с отельерами для того, чтобы наши туристы получали максимум от отдыха на курортах страны", - сказал он.

Как сообщалось, 15 декабря Россия и Египет согласовали возобновление авиасообщения между странами. Авиасообщение на маршруте Москва-Каир может возобновиться с 1 февраля 2018 года. Ожидается, что переговоры по возобновлению чартеров из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пройдут в апреле.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Директор Национальной туристической организации Египта Хишам ель Демери (Hisham El Demery) прогнозировал, что турпоток из Украины в Египет в 2017 году составит более 600 тысяч туристов. По данным Центра развития туризма (Киев), украинские туроператоры в ноябре увеличили количество чартерных рейсов из Украины в Египет до 80 рейсов, что на 15% больше, чем в такой же период прошлого года.