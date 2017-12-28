Экономика

17:07 28.12.2017

НКРЭКУ с января-2018 увеличит тарифы для ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго"

НКРЭКУ с января-2018 увеличит тарифы для ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2018 года увеличит средний тариф для ГЭС ЧАО "Укргидроэнерго" на 2,1% – с действующих 27,56 коп. до 28,14 коп./кВт-ч, для ГАЭС – на 23,2%, с 234,51 коп. до 288,85 коп./кВт-ч (здесь и далее все - без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла в четверг. При этом НКРЭКУ впервые начала устанавливать тарифы отдельно для ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго".

В частности, ставка платы за электроэнергию, отпускаемую ГЭС, на I квартал утверждена в размере 9,06 коп./кВт-ч, II квартал – 4,01 коп./кВт-ч, III квартал – 13,76 коп./кВт-ч, IV квартал – 3,84 коп./кВт-ч. Ставка платы за рабочую мощность для ГЭС на I квартал утверждена в размере 172,35 тыс. грн/МВт, II квартал – 87 тыс. 68,8 грн/МВт, III квартал – 187 тыс. 670,8 грн/МВт, IV квартал – 89 тыс. 488,4 грн/МВт.

Ставка платы за электроэнергию, отпускаемую ГАЭС, на I квартал утверждена в размере 122,94 коп./кВт-ч, II квартал – 147,65 коп./кВт-ч, III квартал – 184,51 коп./кВт-ч, IV квартал – 144,52 коп./кВт-ч. Ставка платы за рабочую мощность для ГАЭС на I квартал утверждена в размере 271,233 тыс. грн/МВт, II квартал – 475,202 тыс. грн/МВт, III квартал – 1,006 млн 516,8 грн/МВт, IV квартал – 441,692 тыс. грн/МВт.

Инвестиционная программа УГЭ на 2018 год для ГЭС утверждена в объеме 1 млрд 812,267 млн грн, для ГАЭС – 1 млрд 634,178 млн грн.

Отпуск э/э ГЭС УГЭ на 2018 году утвержден в объеме 8,393 млрд кВт-ч (ожидаемый в 2017 – 7,804 млрд кВт-ч), ГАЭС – 1 млрд 614,5 млн кВт-ч (ожидаемый в 2017 – 1 млрд 505,2 млн кВт-ч).

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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