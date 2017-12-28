Экономика

15:47 28.12.2017

Украина готова закупать российский газ дешево и честно - Порошенко

Украина готова закупать российский газ дешево и честно - Порошенко

Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров, заявляет глава украинского государства Петр Порошенко.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия – ИФ) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал он в ходе рабочей поездки в Одесскую область в четверг.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, том числе в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.

В этом ключе президент напомнил, что "Нафтогаз Украины" недавно выиграл тяжбу с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украине следует восстановить статус транзитной страны – Колесников

Включаемый "газсбытами" в квитанции "рекомендуемый платеж" является необязательной предоплатой

Президент подписал закон о присоединении Украины к IRENA

США стали самым дорогим рынком сбыта природного газа в мире

Компании Ахметова, Фирташа и Тигипко получили лицензии на поставки газа

Китай увеличил импорт СПГ из США до рекордного уровня в ноябре

Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма

Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ и восстановил кворум на три месяца

ОБОБЩЕНИЕ: Стокгольмский арбитраж по ключевым вопросам встал на сторону Нафтогаза в споре с Газпромом

"Нафтогаз" заинтересован в возобновлении поставок "Газпрома", но этому может помешать вопрос НКТ

ПОСЛЕДНЕЕ

МЭРТ намерено содействовать продвижению строительства портовых терминалов

ФГИ в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%

НКРЭКУ с января-2018 увеличит тарифы для ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго"

В 2017 году в мире нашли меньше всего нефти в истории

Крупные налогоплательщики в 2017г увеличили уплату налогов

Южная Корея может закрыть криптовалютные биржи в рамках мер ограничения активности на рынке

Ощадбанк считает безосновательными обвинения по спецконфискации

СК "PZU Украина" начала реализацию полисов через Portmone.com

В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков

НКРЭКУ в I кв.-2018 увеличит оптовую рыночную цену

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА