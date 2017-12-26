Экономика

18:38 26.12.2017

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд грн

Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд грн

Министерство финансов Украины завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПриватБанка (Киев) путем дополнительного выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения, сообщается на веб-сайте ведомства.

Минфин напоминает, что решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка Украины с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора ПриватБанка - компании EY.

Первый транш из указанной суммы (третий этап дополнительной капитализации – ИФ) в объеме 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года в виде ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии.

Решением наблюдательного совета ПриватБанка от 18 декабря 2017 года была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

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