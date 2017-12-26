Экономика

16:46 26.12.2017

Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма

Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Крыма

Правительство РФ одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Чёрного морей в районе полуострова Крым на аукционы, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

По его словам, эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения. Разрабатывать их будут только компании с российским участием свыше 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

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Интерфакс-Украина
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