НКРЭКУ намерена учесть 26% рост стоимости угля при утверждении прогнозной ОРЦ на 2018 год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена учесть рост стоимости угля на 25,8% - до $83,08/тонна при утверждении прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на 2018 год.

Соответствующий пункт содержится в обосновании к проекту постановления НКРЭКУ, рассмотрение которого запланировано на 28 декабря.

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"Индикативная цена угля, определенная на основании среднерыночной цены на европейском рынке за период декабрь 2016 года-ноябрь 2017 года, рассчитанная с учетом информации размещенной на сайте ГП "Держвуглепостач", составляет $83,08/тонна, что на 25,8%, или на $16,4/тонна выше за индикативную цену угля, учтенную при пересмотре прогнозной ОРЦ электроэнергии на 2017 год", - указано в документе.

В НКРЭКУ подчеркивают, что цена угля, заложенная при расчете ОРЦ на 2018 год ($83,08/тонна) на 11,9% ниже фактического показателя, который зафиксирован на европейском рынке в ноябре текущего года ($93/тонна).

В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ также указано, что средняя ставка фрахта для транспортировки угля с Роттердама также выросла на 31,2% (на $2,9/тонна) – до $12,9/тонна (без учета перевалки).