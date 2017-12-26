Экономика

15:01 26.12.2017

СБУ предоставила поляку Станчаку необходимые разрешения для работы главой "Укртрансгаза"

СБУ предоставила поляку Станчаку необходимые разрешения для работы главой "Укртрансгаза"

 Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила Павлу Юзефу Станчаку разрешительные документы, необходимые для работы руководителем ПАО "Укртрансгаз" (УПГ), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"СБУ согласовало. Ожидаем, что на текущей неделе будет подписан контракт (трудовое соглашение с П.Станчаком – ИФ)", - отметили в пресс-службе во вторник

Как сообщалось, "Нафтогаз" утвердил П.Станчака президентом УТГ еще в августе 2017 года, однако СБУ тогда не оформила ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.

В ноябре "Нафтогаз Украины" перевел П.Станчака на должность вице-президента "Укртрансгаза".

Ранее П.Станчак работал техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A. До этого, в 2003-2004 гг., он в PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После чего работал в должности технического директора - члена правления этой новой компании до 2008 года, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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