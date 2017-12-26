Кабмин продлил госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2020г

Кабинет министров Украины продлил действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2020 года.

Согласно постановлению №1032 от 20 декабря, ранее программа, начавшаяся в 2013 году, должна была завершиться в 2017 году, но продлена до 2020 года.

Предполагается, что успешное выполнение программы может обеспечить жильем 5,165 тыс. молодых семей, построив 372,55 тыс. кв. м жилья, при условии перерасчета в среднем обеспеченности общей площадью жилья на одну семью в 62,5 кв. м.

Для реализации программы необходимо финансирование в размере 2,83 млрд грн.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что продолжение действия программы будет способствовать решению вопроса обеспечения молодежи жильем, а соответственно окажет положительное влияние на решение демографической проблемы, которая является очень острой в Украине.

Программа предусматривает финансирование механизма льготного кредитования молодежи на приобретение жилья, а также погашение обязательств по ранее заключенным договорам частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков.

Среди источников финансирования программы: средства специального фонда государственного бюджета, средства местных бюджетов, а также привлеченные ресурсы. В настоящее время действует 70 местных программ обеспечения молодежи жильем. Реализация Государственной программы предусматривает софинансирование за счет средств государственного и местных бюджетов.