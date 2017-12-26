Экономика

14:42 26.12.2017

Кабмин продлил госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2020г

Кабмин продлил госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2020г

Кабинет министров Украины продлил действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2020 года.

Согласно постановлению №1032 от 20 декабря, ранее программа, начавшаяся в 2013 году, должна была завершиться в 2017 году, но продлена до 2020 года.

Предполагается, что успешное выполнение программы может обеспечить жильем 5,165 тыс. молодых семей, построив 372,55 тыс. кв. м жилья, при условии перерасчета в среднем обеспеченности общей площадью жилья на одну семью в 62,5 кв. м.

Для реализации программы необходимо финансирование в размере 2,83 млрд грн.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что продолжение действия программы будет способствовать решению вопроса обеспечения молодежи жильем, а соответственно окажет положительное влияние на решение демографической проблемы, которая является очень острой в Украине.

Программа предусматривает финансирование механизма льготного кредитования молодежи на приобретение жилья, а также погашение обязательств по ранее заключенным договорам частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков.

Среди источников финансирования программы: средства специального фонда государственного бюджета, средства местных бюджетов, а также привлеченные ресурсы. В настоящее время действует 70 местных программ обеспечения молодежи жильем. Реализация Государственной программы предусматривает софинансирование за счет средств государственного и местных бюджетов.

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