Запасы угля на складах ТЭС Украины растут седьмую неделю подряд

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины растут седьмую неделю подряд, увеличившись с начала ноября по конец декабря на 65% – с 1,064 до 1,76 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на складах ТЭС в период с 18 по 26 декабря увеличились на 1,5% (на 26,3 тыс. тонн) – до 1 млн 760,2 тыс. тонн. В частности, за этот период запасы углей антрацитовой группы возросли на 7,5% (на 49 тыс. тонн) – до 701,7 тыс. тонн, тогда как газовой группы – снизились на 2,1% (на 22,6 тыс. тонн), до 1 млн 58,5 тыс. тонн.

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Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю увеличились на 1,2% (на 1,9 тыс. тонн) – до 163,2 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 26 декабря выше показателя 18 декабря на 6,9% (на 8,3 тыс. тонн) – до 128,7 тыс. тонн, тогда как газовой группы – ниже на 15,6% (на 6,4 тыс. тонн) – до 34,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Прогнозный баланс на 2017 год предполагает потребление угля на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) – до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.