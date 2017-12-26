Экономика

14:36 26.12.2017

Запасы угля на складах ТЭС Украины растут седьмую неделю подряд

Запасы угля на складах ТЭС Украины растут седьмую неделю подряд

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины растут седьмую неделю подряд, увеличившись с начала ноября по конец декабря на 65% – с 1,064 до 1,76 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля на складах ТЭС в период с 18 по 26 декабря увеличились на 1,5% (на 26,3 тыс. тонн) – до 1 млн 760,2 тыс. тонн. В частности, за этот период запасы углей антрацитовой группы возросли на 7,5% (на 49 тыс. тонн) – до 701,7 тыс. тонн, тогда как газовой группы – снизились на 2,1% (на 22,6 тыс. тонн), до 1 млн 58,5 тыс. тонн.

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Кроме того, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за неделю увеличились на 1,2% (на 1,9 тыс. тонн) – до 163,2 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на утро 26 декабря выше показателя 18 декабря на 6,9% (на 8,3 тыс. тонн) – до 128,7 тыс. тонн, тогда как газовой группы – ниже на 15,6% (на 6,4 тыс. тонн) – до 34,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Прогнозный баланс на 2017 год предполагает потребление угля на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) – до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы – возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.

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