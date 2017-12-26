Экономика

14:28 26.12.2017

"Укрзализныця" получила право устанавливать рыночные тарифы на пользование грузовыми вагонами

"Укрзализныця" получила право устанавливать рыночные тарифы на пользование грузовыми вагонами

 Министерство юстиции Украины 20 декабря зарегистрировало отмену распоряжения правительства №209-р, которым в 2012 году было введены нерыночные дискриминационно заниженные цены на инвентарный парк грузовых вагонов "Укрзализныци", что открывало возможность для серьезных злоупотреблений в течение многих лет, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"С 22 декабря 2017 года "Укрзализныця" имеет право самостоятельно устанавливать цену на вагонную составляющую (размер вагонной составляющей в тарифе на пользование - ИФ) при использовании вагонов собственного парка", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, Кабмин с 1 февраля 2017 года установил рыночные условия начисления провозной платы для государственных полувагонов и рыночную вагонную составляющую. Однако тарифный совет при Мининфраструктуры лишь 2 ноября рекомендовал согласовать проект приказа о внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом и связанные с ними услуги, которым вводится дерегуляция вагонной составляющей.

Министр Владимир Омелян на заседании правительства 20 декабря отказался назвать фамилии тех, кто, по его словам, длительное время препятствовал ему подписать приказ о дерегуляции вагонной составляющей, в результате чего премьер Владимир Гройсман поручил провести официальное служебное расследование причин задержки с выходом этого приказа.

Планируется, что поступления "Укрзализныци" от дерегуляции вагонной составляющей вырастут как минимум на 1 млрд грн в год.

По словам В.Гройсмана, тариф за пользование вагонами "Укрзализныци" составлял около 90 грн, тогда как частными – около 800 грн.

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Интерфакс-Украина
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