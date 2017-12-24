Экономика

16:16 24.12.2017

Ирак пригласил иностранные компании принять участие в строительстве нового нефтепровода

Ирак пригласил иностранные компании принять участие в строительстве нового нефтепровода

Министерство нефти Ирака распространило официальное приглашение иностранным компаниям принять участие в строительстве новой ветки нефтепровода Киркук-Джейхан.

В заявлении министерства говорится, что крайний срок подачи заявок - 24 января 2018 года.

Проект предусматривает строительство как новых участков трубопровода, так и ремонт некоторых поврежденных его частей.

Нефтепровод связывает иракские Киркукские нефтяные месторождения с турецким Джейханом.

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