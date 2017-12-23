Рева представил секретарю СНБО законопроект о перерасчете пенсий военным

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что представил законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову.

"У меня была встреча с Александром Валентиновичем (А.Турчинов – ИФ), докладывал ему, он выслушал и сказал, что будет докладывать президенту", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.

А.Рева уточнил, что при обсуждении законопроекта в СНБО в него могут вноситься изменения.

"Мы подали свои идеи, сейчас будет обсуждение со всеми силовиками, они тоже почитают, изучат, свои предложения внесут", - сказал министр.

По его словам, о деталях реформы можно будет говорить только после того, как законопроект будет обсужден на заседании СНБО.

При этом А.Рева добавил, что сам законопроект может быть внесен в Верховную Раду как Кабинетом министров Украины, так и президентом.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Перерасчет пенсий военнослужащих будет проведен с 1 января 2018 года, даже если закон об этом будет принят позже, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.