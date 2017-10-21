Экономика

11:02 21.10.2017

Минфин подготовил трехэтапный план монетизации субсидий

Минфин подготовил трехэтапный план монетизации субсидий

Министерство финансов Украины разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, который будет состоять из трех этапов, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

Как пишет замглавы Минфина в своей статье для еженедельного издания "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), первый этап будет включать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг. На втором этапе - подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п.). На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

"Сейчас мы на первом этапе, который вводит с нового года монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", - отметил он.

Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" деньгами по субсидиям между государством и поставщиками и услуг.

По словам замминистра, после отопительного сезона 2017–2018 годов планируется перевести часть платежей на обычные текущие счета предприятий - поставщиков услуг. Такой шаг обеспечит еще одну предпосылку для перехода к свободному рынку — создаст возможности для предприятий, которые хотят работать с населением, и откроет путь к прямому перечислению субсидий домохозяйствам, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги, говорится в материале.

"На практике это будет работать следующим образом: перечисление субсидии будет осуществлять непосредственно Госказначейство без каких-либо протоколов. Субсидии будут перечисляться за фактически потребленные энергоносители и предоставленные услуги, что позволит избежать ситуаций, когда, например, исполнители получают больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства. Кроме того, будут четко установлены сроки проведения расчетов — до 24-го числа каждого месяца, что будет гарантировать своевременность оплаты. И при этом исполнители услуг смогут выбирать наиболее конкурентного поставщика энергоносителей и рассчитываться с ним "живыми" деньгами от субсидий", - пишет С.Марченко.

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