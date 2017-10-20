Dow Jones и S&P 500 могут обновить рекорды после одобрения бюджетной резолюции в Сенате

Котировки фьючерсов на фондовые индексы США растут в пятницу, Dow Jones и S&P 500 могут обновить рекорды.

По мнению аналитиков, принятие бюджетной резолюции в Сенате, которая позволит реализовать налоговую реформу президента США Дональда Трампа, помогло вдохнуть новую жизнь в "ралли Трампа".

Рынок акций, как ожидается, завершит неделю умеренным ростом.

Позднее в пятницу будут обнародованы данные Национальной ассоциации риэлтеров США о продажах домов на вторичном рынке. Как ожидают экономисты, продажи в сентябре снизились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5,3 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Банковские акции получили стимул после принятия бюджетной резолюции в Сенате, акции биржевого фонда SPDR Financial Select Sector ETF, отслеживающего отрасль, подорожали на 1% и приблизились к максимуму за 10 лет.

Рыночная стоимость PayPal Holdings Inc. выросла на 6,4%, так как и прибыль, и выручка платежного сервиса в минувшем квартале превзошли прогнозы Уолл-стрит.

Цена бумаг Skechers USA Inc. подскочила на 24% в ожидании основной сессии, поскольку квартальные результаты были намного выше прогнозов и аналитики улучшили рейтинги ее акций.

Курс акций General Electric Co. рухнул на 8,8% на предварительных торгах в Нью-Йорке. Квартальная отчетность впервые за 2,5 года оказалась слабее ожиданий рынка, кроме того, компания ухудшила годовой прогноз.

Котировки акций Procter & Gamble опустились на 1,7%, так как прибыль компании выросла на 5% в III квартале, а органический рост выручки оказался слабее ожиданий рынка.

Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:48 мск 20 октября увеличилось на 0,234% относительно уровня закрытия предыдущей сессии, до 2566,50 пункта.

Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones поднялась к этому времени на 0,376% - до 23201 пунктов. Фьючерс E-mini на NASDAQ-100 вырос на 0,242% - до 6112,50 пункта.