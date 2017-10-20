Нефть вновь растет в цене

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и демонстрируют слабое повышение с начала недели, инвесторы оценивают геополитические риски и запасы в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 кв увеличилась на $0,3 (0,52%) - до $57,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,17 (0,33%) - до $51,46 за баррель. Торги ноябрьскими контрактами завершаются в пятницу, более активный декабрьский фьючерс подорожал на 0,2%, до $51,6 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,3%.

Как сообщалось, в четверг поставки нефти из северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан не превышали 200 тыс. баррелей при обычном объеме поставок около 600 тыс. баррелей в сутки.

Американская нефтедобывающая компания Chevron временно приостановила добычу в регионе.

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Между тем иракские инженеры уже начали работы по замене оборудования и восстановлению нефтепроводов, ведущих из Курдистана, после того, как правительственные войска на этой неделе вернули контроль над провинцией Киркук.

"Скорость, с которой центральные власти Ирака приняли меры в Киркуке, снимает все опасения по поводу возможного ущерба добыче в стране", - говорит партнер Again Capital Джон Килдафф.

Кроме того, позитивным фактором для рынка на текущей неделе стала новость о падении запасов нефти в США на минувшей неделе на 5,73 млн баррелей, а также данные о сокращении добычи на 1,07 млн баррелей в сутки, до минимальных с мая 2014 года 8,406 млн б/с.