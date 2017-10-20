Украина за 9 мес. увеличила экспорт электроэнергии почти 1,5 раза

Украина в январе-сентябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 47,6% (на 1,348 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4 млрд 181,7 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 19,6% (на 407,8 млн кВт-ч) – до 2 млрд 488,5 млн кВт-ч.

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Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 3,5% (на 26 млн кВт-ч) – до 723,2 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 970 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за девять месяцев прошлого года.

В Беларусь и Россию в январе-сентябре прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом в сентябре 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 396,9 млн кВт-ч, что на 76,7% (на 172,3 млн кВт-ч) больше, чем в сентябре-2016. Это связано с возобновлением с апреля-2017 коммерческого экспорта в Молдову.

Кроме того, Украина в январе-сентябре 2017-го импортировала 38,5 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ – 37,7 млн кВт-ч, Беларуси – 0,8 млн кВт-ч) против 57,7 млн кВт-ч за девять месяцев 2016-го. Импорт в январе-сентябре-2017 был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе-августе 2017 года экспортировала электроэнергию на $176,241 млн, в т.ч. в августе – на $16,217 млн. В т.ч. в Венгрию в январе-августе поставлена электроэнергия на сумму $97,803 млн, Молдову – на $39,416 млн, Польшу – на $31,363 млн, другие страны – на $7,658 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.