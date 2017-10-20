Курс гривни на межбанке снизился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,555 грн/$1 с 26,5 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,5450-26,5650 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5389 грн/$1 с 26,5 грн/$1. Торговый оборот составил $462,74 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$345,16 млн.