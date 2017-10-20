Экономика

16:52 20.10.2017

В электронном виде оформляется 98% таможенных деклараций

В электронном виде оформляется 98% таможенных деклараций

В электронном виде оформляется 98% таможенных деклараций по состоянию на 1 октября, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на веб-сайте в пятницу.

Согласно данным ведомства, с начала 2017 года до средины октября количество оформленных таможенных деклараций достигло 2,6 млн, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В ГФС также отмечают, что в сентябре предельное время таможенного оформления товаров, оформление которых не потребовало дополнительных таможенных формальностей, составило 44 минуты при экспорте, 131 минуту при импорте и 18 минут при транзите.

Согласно требованиям Таможенного кодекса Украины, таможенное оформление должно длиться не более четырех рабочих часов, напоминает ГФС.

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