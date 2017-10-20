ISD Huta Czestochowa заинтересован в возобновлении работы Алчевского меткомбината и поставках слябов в Польшу – глава правления

Металлургический комбинат ISD Huta Czestochowa (Польша), которым владеет корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) через дочернюю компанию "ИСД Польска" (ISD Polska), заинтересован в возобновлении работы находящегося на НКТ Алчевского металлургического комбината (АМК, Луганская обл.) для поставок слябов на предприятие.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления ISD Huta Czestochowa, бывший заместитель министра промышленной политики Украины Анатолий Федяев, польскому меткомбинату экономически выгодно использовать слябы производства Алчевского МК.

"С Алчевским МК нам было экономически выгодно работать. Они производят сталь кислородно-конвертерным методом. Соответственно, по себестоимости такая сталь дешевле, чем производимая на нашем предприятии электросталеплавильным методом", - отмечает А.Федяев.

По его словам, из-за остановки Алчевского МК меткомбинат ISD Huta Czestochowa возобновил работу собственного электросталеплавильного комплекса, наняв около 200 новых работников, и в настоящее время стабильно работает. Однако если Алчевский МК снова заработает, то польский комбинат, входящий в одну корпорацию "ИСД", снова использовал слябы украинского предприятия.

Собеседник агентства добавил, что ISD Huta Czestochowa производит около 50 тыс. тонн толстолистового проката в месяц при 100%-ной загрузке сталеплавильного комплекса. Если бы работал Алчевский комбинат, выпуск проката можно было увеличить, так как есть свободные прокатные мощности. С учетом потребности регионального рынка, можно было бы нарастить производство еще на 20 тыс. тонн листового проката в месяц.

Топ-менеджер добавил, что предприятие 50-60% своей продукции реализует на польском рынке, 30-40% - в других странах Евросоюза, небольшое количество - в дальнем зарубежье.

Председатель правления констатировал, что металлолом под нужды электросталеплавильного комплекса приобретается в Польше: "Польские ломосборочные компании хорошо работают, даже экспортируют металлолом, проблем с ломом в Польше не существует".

Касаясь вопроса дальнейшей работы, А. Федяев подчеркнул, что предприятие рассчитывает только на собственные силы и собственный потенциал.

"Сейчас мы производим около 500 тыс. тонн толстого листа в год - на собственной стали, без Алчевского МК и покупке слябов на стороне. У нас есть возможность с минимальными инвестициями обеспечить рост выплавки собственной стали на 20%, поэтому на следующий год планируем рост производства до 600 тыс. тонн. Наша продукция в этих объемах на рынке востребована. Если рынок будет требовать больше продукции, будем думать, как быть дальше. Сам прокатный стан 3600 у нас имеет мощность до 1 млн тонн в год, поэтому потенциал на будущее имеется", - резюмировал руководитель ISD Huta Czestochowa.

Как сообщалось, ISD Huta Czestochowa с конца октября 2015 года законсервировал электросталеплавильный цех и выпускал толстолистовой прокат на покупных слябах Алчевского МК. С 1 июня 2016 года на польском меткомбинате возобновил работу электросталеплавильный цех из-за прекращения поставок слябов Алчевского МК.

ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Stali Czestochowa в начале июля 2005 года. Проектная мощность листопрокатного производства – около 1 млн тонн в год. Основными потребителями ранее являлись польские судоверфи.

ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.

Полный текст интервью с председателем правления ISD Huta Czestochowa размещен в открытом доступе на сайта агентства "Интерфакс-Украина"