Госконцерн "Ядерное топливо" и "Казатомпром" подписали соглашение о сотрудничестве

Государственный концерн "Ядерное топливо" и "Казатомпром" в конце сентября подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил украинская компания на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Подписание соглашения открывает широкие перспективы развития украинско-казахских отношений в сфере развития предприятий атомно-промышленного комплекса Украины и Казахстана", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в августе 2016 года экс-глава "Казатомпром" Аскар Жумагалиев на встрече с главой Минэнергоугля Игорем Насаликом предложил использовать в Украине мобильные комплексы для добычи и переработки урана, разработанные казахстанским Институтом высоких технологий. По его словам, преимуществом таких комплексов является компактность и отсутствие необходимости в капитальном строительстве, что особенно значимо для работы на участках с небольшими запасами урана.

Казахстанская сторона также указала, что в ходе встречи поднимались вопросы поставок украинских ионообменных смол в Казахстан, производства на территории Казахстана ТВС для удовлетворения потребностей АЭС Украины. По итогам встречи стороны договорились в рамках совместной рабочей группы более детально рассмотреть все озвученные вопросы.

Кроме того, замминистра энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев отмечал, что в 2016 году стороны согласились возобновить работы по изучению вопроса добычи урана на базе украинский урановых месторождений песчаникового типа. Создана совместная группа, подписаны соответствующие программы по освоению этих месторождений.

Для удовлетворения потребностей АЭС Украины в топливе прорабатывается вопрос организации совместного предприятия по производству тепловыделяющих сборок на территории Казахстана между "Казатомпром" и ГК "Ядерное топливо".

"Ядерное топливо" создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

"Ядерное топливо" объединяет четыре госпредприятия - "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Смолы", "Днепровский завод прецизионных труб" и "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии".

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.