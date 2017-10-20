Экономика

13:26 20.10.2017

"Интерпайп" намерена создать СП с крупной французской трубной компанией Vallourec

"Интерпайп" намерена создать СП с крупной французской трубной компанией Vallourec

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" намерена создать совместное предприятие (СП) с ведущим производителем бесшовных труб в Европе Vallourec (Франция).

Согласно имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" материалам, "Интерпайп" направил соответствующие документы на получение разрешения антимонопольных органов Германии.

Кроме того, на сайте контролирующих органов Германии сообщается, что запрос на получение разрешения от компаний "Интерпайп" и Vallourec зарегистрирован 4 октября текущего года.

В пресс-службе "Интерпайпа" агентству подтвердили намерение создать СП двух компаний.

"Мы подтверждаем подачу обращения в антимонопольный орган Германии в рамках проекта сотрудничества между компаниями. О большей конкретике говорить пока рано. Процедуру рассмотрения мы не комментируем до ее завершения", - говорится в ответе пресс-службы "Интерпайпа" на запрос агентства.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В 2016 году "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции. В компании работают 11,5 тыс. сотрудников.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Компания Vallourec (Франция) является одним из ведущих мировых производителей бесшовных стальных труб, предназначенных для добычи нефти и газа, а также других отраслей промышленности. Штат сотрудников - 19 тыс. чел.

Оборот компании за 2016 год - EUR2,965 млрд, чистая прибыль - EUR219 млн.

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