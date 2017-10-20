МЕРТ виступає проти продовження мораторію на перевірки в 2018 році - Нефьодов

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) виступає за скасування мораторію на перевірки у 2018 році, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Ми підтримуємо, що мораторій на перевірки не має бути продовжений на наступний рік. Очікуємо, що реформа контролю рухатиметься активно, і наступного року покращиться ситуація з перевірками. Зокрема, запрацює інтегрована база перевірок", - повідомив він під час круглого столу IT Future Talks у Києві.

Він також уточнив, що перевірки будуть переведені на ризиково орієнтований KPI. Завдяки цьому бізнес отримає відкриту інформацію про те, хто приходить із перевіркою та які її результати.

"Нині ця інформація в тумані", - додав М.Нефьодов.

Як повідомлялося, в Україні з осені 2014 року діє запроваджений урядом мораторій на перевірки діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності, окрім перевірок Держфінінспекції та Державної фіскальної служби (ДФС). Перевірки можуть здійснюватися лише з дозволу уряду або на прохання самої компанії.

У 2016 році Верховна Рада продовжила дію мораторію на планові перевірки бізнесу до 31 грудня 2017 року.