Экономика

12:24 20.10.2017

Шанхай планирует создать свободный торговый порт и научный центр

Шанхай планирует создать свободный торговый порт и научный центр

Власти Шанхая планируют создать свободный торговый порт в рамках свободной экономической зоны и превратить город в важный центр научно-технического прогресса и инноваций, заявил журналистам секретарь Компартии Шанхая Хань Чжэн в кулуарах 19-го съезда Китайской коммунистической партии (КПК) в Пекине.

Инициативы пока находятся на этапе планирования, и для их внедрения потребуется окончательное одобрение центральных властей, пишет Shanghai Daily.

Ожидаемое смягчение ограничений на ввоз товаров через Шанхай положительно сказалось на фондовом рынке: благодаря этим новостям в пятницу резко подорожали акции практически всех китайских компаний со словом "Шанхай" в названии, при этом девять из них исчерпали дневной лимит роста. Оператор порта Shanghai International Port Group Co. прибавил 9,9%, девелопер Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone Group Co. - 10%.

Шанхай экспериментирует с зонами свободной торговли с 1990 года - первым среди городов КНР, пилотная версия текущего проекта стартовала в 2013 году.

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