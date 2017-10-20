Экономика

12:00 20.10.2017

Страны ЕС в ближайшие месяцы вряд ли дадут ЕК мандат на переговоры с РФ по Nord Stream 2 - Юнкер

Страны ЕС в ближайшие месяцы вряд ли дадут ЕК мандат на переговоры с РФ по Nord Stream 2 - Юнкер

 Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил после саммита в Брюсселе, что у стран ЕС нет достаточного желания поручить его брюссельским чиновникам обсуждение условий нового газопровода Nord Stream 2 из России в Германию.

"У меня нет ощущения, что в ближайшие месяцы у нас будет единодушие по этому вопросу", - цитирует в пятницу его слова журналистам брюссельское сетевое издание EUobserver.

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При этом он отметил, что "довольно много" государств действительно хотят вмешательства на уровне ЕС на фоне озабоченности "агрессивным поведением" России в сфере энергетики.

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