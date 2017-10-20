Казцинк в 2017г намерен увеличить производство цинка на 4,8%, свинца - в разы

ТОО "Казцинк" планирует в 2017 году выпустить 320 тыс. тонн цинка, что на 4,75% превысит показатель 2016 года (около 305,5 тыс. тонн, рост на 0,3% к 2015 году).

"По цинку у нас мощность 295 тыс. тонн, производим мы 302-305 тыс. В этом году думаем, что попробуем произвести, немного изменив технологию, 320 тыс. тонн", - сообщил генеральный директор компании Александр Хмелев журналистам в пятницу в Астане.

Кроме того, в планах компании нарастить производство свинца в текущем году и выйти на его рекордное производство в 2018 году.

"В этом году мы планируем, что произведем порядка 150 тыс. тонн свинца, а в следующем году надеемся произвести порядка 180 тыс. тонн, что будет абсолютным рекордом, потому что производственная мощность нашего свинцового завода - 165 тыс. тонн", - отметил гендиректор.

Ранее сообщалось, что "Казцинк" в 2016 году выпустил из собственного сырья 44 тыс. тонн свинца, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Как пояснил А.Хмелев, увеличение производства свинца связано с началом поставок предконцентрата с месторождения Жайрем. "У нас всегда проблема - мы производим свинца больше, чем добывается в Казахстане. Мы вынуждены ввозить дополнительно свинцовые концентраты из других стран, перерабатываем. Нас ограничивает по свинцу как раз наличие сырья. После того, как мы запустили небольшой объем выработки предконцентрата на Жайремском ГОКе, планируется увеличение производства ", - сказал он.

Гендиректор добавил, что "Казцинк" не испытывает проблем с реализацией продукции: "Поскольку наш акционер - это достаточно серьезный крупный сырьевой трейдер, то он обеспечивает нам сбыт абсолютно всей продукции".

"Казцинк" - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана, выполняет полный цикл работ по выпуску цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках, начиная с добычи руды до производства рафинированного металла. Компания приобрела Жайремский ГОК в конце 2014 года у Eurasian Resources Group.

"Казцинк" контролируется Glencore International Plc (50,7% акций). Госфонд "Самрук-Казына" имеет 29%-ную долю