В Донецкой области 34 горняка протестовали в четверг, требуя выплаты зарплаты

На шахте "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь" в Донецкой области 34 горняка первой смены отказались подниматься на поверхность в четверг из-за невыплаты им зарплаты, сообщил глава "Независимого профсоюза горняков Украины" (НПГУ) Михаил Волынец.

Позже он сообщил об окончании акции протеста после получения обещаний погасить задолженности к 24 октября. "Вчера в 23:35 протестующие горняки шахты 1/3 "Новогродовская" поднялись на поверхность и временно прекратили акцию протеста… Шахтерам было обещано ко вторнику (24 октября) выплатить задолженную заработную плату за август и сентябрь", - написал М.Волынец на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Если задолженность перед горняками не будет погашена, как обещал генеральный директор ГП "Селидовуголь" - акции протеста будут продолжены", - добавил он.

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Глава НПГУ также сообщил, что организовал по просьбе председателя местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовка Виктора Трифонова совещание у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по вопросу вероятности прорыва большого объема воды из выработок шахты № 2 "Новогродовская" в выработки шахты 1/3 "Новогродовская". "На совещание министр также пригласил руководство ГП "Объединенная Компания "Укруглереструктуризация" и представителей гидроинститута. Рассматривается вопрос расширения водоотлива", - рассказал М.Волынец.