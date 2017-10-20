Экономика

10:26 20.10.2017

В Донецкой области 34 горняка протестовали в четверг, требуя выплаты зарплаты

В Донецкой области 34 горняка протестовали в четверг, требуя выплаты зарплаты

На шахте "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь" в Донецкой области 34 горняка первой смены отказались подниматься на поверхность в четверг из-за невыплаты им зарплаты, сообщил глава "Независимого профсоюза горняков Украины" (НПГУ) Михаил Волынец.

Позже он сообщил об окончании акции протеста после получения обещаний погасить задолженности к 24 октября. "Вчера в 23:35 протестующие горняки шахты 1/3 "Новогродовская" поднялись на поверхность и временно прекратили акцию протеста… Шахтерам было обещано ко вторнику (24 октября) выплатить задолженную заработную плату за август и сентябрь", - написал М.Волынец на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Если задолженность перед горняками не будет погашена, как обещал генеральный директор ГП "Селидовуголь" - акции протеста будут продолжены", - добавил он.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Глава НПГУ также сообщил, что организовал по просьбе председателя местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовка Виктора Трифонова совещание у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по вопросу вероятности прорыва большого объема воды из выработок шахты № 2 "Новогродовская" в выработки шахты 1/3 "Новогродовская". "На совещание министр также пригласил руководство ГП "Объединенная Компания "Укруглереструктуризация" и представителей гидроинститута. Рассматривается вопрос расширения водоотлива", - рассказал М.Волынец.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Предприятия погасили 1,3 млрд грн задолженности по зарплате с начала 2017 года

Зарплата специалистов местных госадминистраций увеличилась в 1,8 раза, центральных госорганов в 2,4 раза

"Укрнафта" повысила оклады и тарифные ставки для своего персонала на 25-55%

Средняя зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн – Розенко

В Минсоцполитики ожидают до конца года роста средней зарплаты украинцев

Горняки шахты №9 "Нововолынская" протестовали из-за невыплаты заработной платы

Протестующие горняки Кривого Рога поднялись на поверхность, чтобы продолжить переговоры – Волынец

Шахтеры пяти шахт в Днепропетровской области отказались подниматься на поверхность

Рост зарплат опережает рост цен – Гройсман

Зарплата главы "Нафтогаза" в 2016 году возросла в 17,5 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

Повышенные пенсии будут учитываться при назначении субсидий только с мая 2018 года – Рева

Казцинк в 2017г намерен увеличить производство цинка на 4,8%, свинца - в разы

Киев в ближайшее время получит партию новых троллейбусов и автобусов

Alphabet возглавила новый раунд финансирования Lyft в размере $1 млрд

Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Рассмотрение апелляции на меру пресечения директора "Укргазвыдобутку" перенесли из-за самоотвода судьи

Рынки акций Европы снизились в четверг на новостях из Испании

Доллар США подорожал до максимума в октябре после утверждения бюджета Сенатом

Фондовые индексы АТР растут в пятницу

ЕС будет развивать цифровую экономику и соответствующую нормативную базу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА