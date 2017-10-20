Экономика

09:53 20.10.2017

Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Капитализация Microsoft превысила $600 млрд впервые за 17 лет

Рыночная стоимость Microsoft Corp., ведущего мирового разработчика программного обеспечения, по итогам торгов в четверг превысила отметку в $600 млрд впервые с эры доткомов, свидетельствуют данные FactSet.

Последний раз американская компания оценивалась рынком в такую сумму 3 января 2000 года.

Котировки акций Microsoft в четверг выросли на 0,4% и достигли рекордных $77,91. С начала текущего года их цена увеличилась на 25,4%, что может стать лучшим годовым подъемом с 2013 года, отмечает Dow Jones.

Повышение стоимости говорит о возрождении Microsoft на волне ее успехов в сфере облачных технологий, отмечают эксперты.

Среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, Microsoft занимает третью позицию по размеру капитализации после Apple Inc. ($800 млрд) и Alphabet Inc. (около $690 billion).

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