Правительство готовит законопроект, который унифицирует систему предоставления соцпомощи - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в правительстве готовится законопроект, который унифицирует систему предоставления социальной помощи, и ожидает его принятия Верховной Радой Украины до конца текущего года.

"Тем, кто реально в беде, им надо помочь, и мы сейчас готовим новый закон, который будет подан в Верховную Раду, и, я надеюсь, принят до нового года, который унифицирует систему предоставления социальной помощи. Мы унифицируем виды помощи", - сказал А.Рева в программе "Бацман" на телеканале "112.Украина" в четверг вечером.

По его словам, соцпомощь будет назначаться, исходя реальных доходов людей. "То есть мы будем исходить не из статуса человека, а из его материального состояния", - сказал министр.