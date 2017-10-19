"Укртранснафта" не верит в запуск Одесского НПЗ в ближайшей перспективе

ПАО "Укртранснафта", оператор магистральных нефтепроводов страны, не верит в запуск простаивающего в настоящее время Одесского НПЗ в ближайшей перспективе.

Об этом говорится в материалах Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о пересмотре тарифов на прокачку нефти внутри страны.

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"Предприятие не имеет оснований допускать, что в ближайшее время возникнет необходимость в организации других маршрутов на НПЗ Украины", - говорится в документе.

В связи с этим регулятор намерен сократить количество тарифных маршрутов на 2018 год до шести с 18.

"На сегодня единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом в Украине является Кременчугский НПЗ, снабжение которого осуществляется нефтью из украинских месторождений, а также легкой нефтью, поставляемой в порт "Одесса" морским транспортом. Также нефть из западноукраинских месторождений поставляется на Дрогобычский НПЗ. Таким образом, предложенные предприятием маршруты покрывают все возможные пути доставки нефти на Кременчугский и Дрогобычский НПЗ", - отмечают в комиссии.

Как сообщалось, принадлежавший группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко Одесский НПЗ после ряда судебных решений перешел в собственность государства и управляется ГП "Укртранснефтепродукт". Для передачи НПЗ в управление Фонду госимущества Украины будет проведена инвентаризация его имущественных комплексов.

Проектная мощность Одесского НПЗ по переработке нефтяного сырья составляет 2,8 млн тонн в год.