НКРЭКУ может увеличить тарифы на транспортировку нефти на Кременчугский НПЗ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может с 1 января 2018 года увеличить тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ПАО "Укртранснафта" на Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") в 1,4-2,4 раза или от 27,9 до 74,9 грн/тонна в зависимости от маршрута.

Вопрос об утверждении проекта решения о пересмотре тарифов внесен в повестку запланированного на 24 октября 2017 года заседания НКРЭКУ. В то же время, согласно материалам на сайте регулятора, "Укртранснафта" предлагает увеличить тарифы на прокачку нефти в 2,5-4,4 раза.

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"Повышение тарифов направлено на покрытие расходов и безубыточную деятельность сегмента транспортировки нефти для потребителей Украины, что, как следствие, обеспечит рост дивидендных и налоговых платежей в пользу государства. Таким образом, на рынке произойдет перераспределение прибыли в сторону ПАО "Укртранснафта" и государства", - говорится в материалах НКРЭКУ.

По расчетам НКРЭКУ, влияние предлагаемых комиссией новых тарифов на стоимость выпускаемых Кременчугским НПЗ нефтепродуктов является минимальным. Так, при переводе указанных значений на 1 литр условного нефтепродукта (1 тонна нефти равна 1176 литрам нефтепродукта) и 75%-й глубины переработки Кременчугским НПЗ увеличение затрат на производство условного нефтепродукта составит 3-7 коп./литр.

Согласно материалам НКРЭКУ, в 2017 году ожидаемая транспортировка нефти для НПЗ Украины магистральными трубопроводами ожидается в объеме 2,067 млн тонн (+47% к 2016-му), транзит – 14,469 млн тонн (+4,7% к 2016-му), в 2018 году – 3,305 млн тонн и 14 млн тонн, соответственно.

Как сообщалось, НКРЭКУ устанавливает тарифы на транспортировку нефти до расположенных в Украине НПЗ. Тарифы на транспортировку сырья по транзитным маршрутам "Укртранснафта" устанавливает самостоятельно на основе заключенных договоров.