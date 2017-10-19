"ЕСУ" оспорит решение хозсуда Киева о разрыве приватизационного договора о покупке "Укртелекома"

Хозяйственный суд Киева в четверг по иску Фонда государственного имущества (ФГИ) решил разорвать заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи 92,79% с ООО "ЕСУ", ответчик уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.

"ЕСУ" не согласен с решением суда первой инстанции и продолжит защиту права собственности на акции "Укртелекома" в апелляционном суде", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

В "ЕСУ" подчеркнули, что решение суда первой инстанции не повлияет на операционную работу "Укртелекома", в частности, будет продолжена масштабная модернизация компании в партнерстве с China Development Bank.

"Учитывая характер претензий ФГИ и их связь с действиями предыдущих владельцев "Укртелекома", ООО "ЕСУ" считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств", – отметили в компании.

Как пояснили в ЕСУ, комиссия Фонда неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств за исключением последней проверки, которая прошла с заметным нарушением сроков (с мая 2016 по февраль 2017) и в результате которой не было достигнуто согласие по подтверждению исполнения всего нескольких из более чем 50 приватизационных обязательств.

Как сообщалось, ФГИ подал в суд на разрыв договора с ЕСУ в середине мая этого года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени.

К делу в качестве третьего лица был привлечен Ощадбанк, в залоге у которого находится указанный пакет акций "Укртелекома".

Фонд госимущества Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн.

Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО "ЕСУ" в первом полугодии 2017 года сократило чистый убыток в 8,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 72 млн грн, непокрытый убыток к концу июня достиг 6 млрд 834,3 млн грн, а выручка отсутствовала.

Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10 млрд 799,3 млн грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года.

"Укртелеком" в первом полугодии 2017 года получил чистую прибыль 355,3 млн грн, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Чистый доход ПАО за отчетный период уменьшился на 1,5% - до 3,154 млрд грн.