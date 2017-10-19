Экономика

13:10 19.10.2017

"Укрпочта" с 1 января 2018г повысит тарифы на пересылку почтовых отправлений в среднем на 16%

"Укрпочта" с 1 января 2018г повысит тарифы на пересылку почтовых отправлений в среднем на 16%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на заседании, 17 октября утвердила новые предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

Как сообщила пресс-служба НКРСИ, рассмотрение вопроса инициировало ПАО "Укрпочта" в связи с вступлением в силу новой редакции порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, а также из-за роста себестоимости услуг.

"Как определено порядком, основанием для пересмотра тарифов является изменение ставок налогов и сборов (обязательных платежей), минимального уровня заработной платы, ставок арендной платы, цен и тарифов на топливно-энергетические и материальные ресурсы, которые не зависят от хозяйственной деятельности операторов почтовой связи, но влияют на уровень плановой себестоимости операторов почтовой связи", - напоминает НКРСИ.

В сообщении указывается, что "Укрпочта" предоставила для рассмотрения пакет документов с расчетами увеличение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 16%, а именно: на пересылку почтовых отправлений в пределах Украины на 12,3% и в иностранные государства - на 43,2%.

"Решение об утверждении новых предельных тарифов в установленном законодательством порядке будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2018 года", - сообщила пресс-служба регулятора.

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