Цена сделок с акциями "Днипрооблэнерго" упала на 20% после оферты ДТЭК

Цена сделок с акциями ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" на Украинской бирже (УБ) 18 октября снизилась на 19,84% – до 400 грн после того, как вечером 17 октября мажоритарный владелец энергохолдинг ДТЭК выставил оферту на их покупку у миноритариев по 163,02 грн.

Согласно данным УБ, до оферты курс покупки акций в биржевых заявках достигал 420 грн, тогда как после оферты заявки были либо сняты, либо выставлялись с курсом 250 грн за акцию.

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Цена продажи опустилась не так значительно – с 500 грн до 400 грн.

Всего на торгах 18 октября было заключено 4 сделки с акциями "Днипрооблэнерго" на 0,88 млн грн.

Как сообщалось, ДТЭК объявил оферту на выкуп акций "Днипрооблэнерго" по 163,02 грн за акцию, тогда как на приватизационном аукционе 31 августа акции этого предприятия были реализованы связанной с ним компании по 670,72 грн, что в 2,05 раза выше стартовой.

Проведение этого аукциона привело к резкому росту цен сделок с акциями компании на УБ – со 163 грн в середине августа более чем до 400 грн уже в первые дни сентября.

В "ДТЭК Днипрооблэнерго" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что при определении цены оферты наблюдательный совет, согласно закону, руководствовался средним курсом акций на "Украинской бирже" до приватизационного аукциона.

"Единственным параметром для определения цены выкупа является средний биржевой курс ценных бумаг на ПАО "Украинская биржа" за последние три месяца до даты приватизации. Средний биржевой курс акций компании за этот период составляет 163,02 грн. На других биржах курс акций компании в это время не формировался", - отметили в "ДТЭК Днипрооблэнерго".

В компании добавили, что группа СКМ сконцентрировала 76,66% акций (значительный контрольный пакет) "ДТЭК Днипрооблэнерго", что меньше порога в 95% (доминирующий пакет) - поэтому требование закона о выкупе акций у миноритариев по цене приватизационного аукциона в данном случае не действует.

Как сообщалось, "ДТЭК Днипрооблэнерго" является крупнейшей в Украине энергоснабжающей компанией по объемам транспортировки и поставки электроэнергии. Эксплуатирует 49,7 тыс. км распределительных сетей на территории Днепропетровской области.