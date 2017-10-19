Госгеонедр выдала "Укргазвыдобуванню" 9 спецразрешений

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) выдала ПАО "Укргазвыдобування" 9 спецразрешений на недропользование и сняла большинство проблемных вопросов, которые были между ведомством и компанией, сообщила пресс-служба Госгеонедр.

"Укргазвыдобування" выданы 9 спецразрешений на недропользование, из которых четыре – на новые участки недр (Розумивсько-Мажаривский, Мерченкивский, Тарханивский, Максимец – Быстрецкую площадь), два – по продлению срока действия предыдущих спецразрешений (Буцивская площадь, Степное), еще два – на внесение изменений (по Куличихинскому и Косивскому участкам) и один – на добычу углеводородов (Добрянское месторождение)", - отметили в пресс-службе.

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Успешные переговоры между Госгеонедр и "Укргазвыдобуванням" состоялись 18 октября.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.