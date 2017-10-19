Экономика

10:35 19.10.2017

Госгеонедр выдала "Укргазвыдобуванню" 9 спецразрешений

Госгеонедр выдала "Укргазвыдобуванню" 9 спецразрешений

 Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) выдала ПАО "Укргазвыдобування" 9 спецразрешений на недропользование и сняла большинство проблемных вопросов, которые были между ведомством и компанией, сообщила пресс-служба Госгеонедр.

"Укргазвыдобування" выданы 9 спецразрешений на недропользование, из которых четыре – на новые участки недр (Розумивсько-Мажаривский, Мерченкивский, Тарханивский, Максимец – Быстрецкую площадь), два – по продлению срока действия предыдущих спецразрешений (Буцивская площадь, Степное), еще два – на внесение изменений (по Куличихинскому и Косивскому участкам) и один – на добычу углеводородов (Добрянское месторождение)", - отметили в пресс-службе.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Успешные переговоры между Госгеонедр и "Укргазвыдобуванням" состоялись 18 октября.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укргазвыдобування" определило хорватскую Crosco последним победителем многомиллиардного тендера на бурение

Суд арестовал директора "Укргазвыдобутку" с возможностью внесения залога 5 млн грн

"Укргазвыдобування" подало документы на получение лицензий по разработке пяти участков шельфа Черного моря

Госгеонедр продлила лицензии "Укрнафты" на 9 месторождений в Сумской и Львовской областях

Материалы о нарушениях на руднике "Сухая Балка" переданы в Генпрокуратуру - Госгеонедра

"Нафтогаз Украины" за 8 мес. нарастил закупки газа на 29%

"Укргазвыдобування" отменило тендер по сопровождению SAP на 100 млн грн

Госгеонедр приостановил ряд лицензий "Нафтогаза" - глава НАК

"Укргазвыдобування" за 8 мес. увеличило переработку сырья на 4,9%

"Укргазвыдобування" открыло новый АЗК под брендом U.GO в Харькове

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена сделок с акциями "Днипрооблэнерго" упала на 20% после оферты ДТЭК

"Кернел" привлек кредитную линию на $200 млн

Fluxys, Gasunie и ONTRAS присоединяются к проекту сухопутного продления Nord Stream 2 - EUGAL

Хозсуд разрешил взыскать с "Газпрома" 171 млрд грн штрафа со всего его имущества

PGNiG подписал соглашение с "Укртрансгазом" на транспортировку газа в Украине

АМКУ разрешил Glenсore войти в капитал НГЗ

Суд рассмотрит иск "Нафтогаза" об отмене апрельских изменений к Кодексу ГТС

Фондовый рынок Украины в среду развернулся вверх

Киев повысил на 21% стоимость постройки частной школы по инвестконкурсу

Курс гривни на межбанке укрепился

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА