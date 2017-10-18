Фондовый рынок Украины в среду развернулся вверх

Украинский рынок акций завершил торги в среду ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,19% - до 1230,27 пункта, индекс ПФТС – на 0,25%, до 297,7 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,2 млн, в том числе акциями 5,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 222,7 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+2,86%), "Центрэнерго" (+1,35%) и "Мотор Сичи" (+0,96%).

Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-1,05%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,1%) и "Мотор Сичи" (+0,72%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 1,6% - до 498,69 пункта при объеме торгов 19,1 млн злотых (140,6 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Агротона" (-6,17%), "Астарты" (-2,39%) и "Кернела" (-2,16%).

Выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+1,18%) и "Овостара" (+0,95%).